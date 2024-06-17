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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Kocadan "fermuar yöntemi" paylaşımı - Öne çıkan haberler

        Sağlık Bakanı Kocadan "fermuar yöntemi" paylaşımı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik kazasına giden itfaiye aracına "fermuar" yöntemi ile yol verilmesine ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 22:01 Güncelleme: 17.06.2024 - 23:06
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        Koca'dan 'fermuar yöntemi' paylaşımı
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        Sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, sürücülerin itfaiye aracına "fermuar" yöntemiyle yolu açtığı anların videosuna da yer veren Bakan Koca, şunları kaydetti:

        "Fermuar yöntemiyle bu kez, kaza yerine giden itfaiye aracının önü açıldı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası sebebiyle alınan ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yoğun bayram trafiğinde araçlar itfaiyeye fermuar yöntemiyle yol verdi.

        Ambulanslara yol verilmesi için kullanılmasını ısrarla vurguladığımız fermuar yönteminin yararını bir kez daha gördük. Kazada yaralanan ve ilk müdahalesi yapılan iki kişi Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılmış durumda. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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        #Fahrettin Koca
        #fermuar yöntemi
        #haberler
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