Yağda çözünen antioksidanlar:

Vitamin E: Yağda çözünen bir vitamin olan E vitamini, hücre zarlarını serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur.

Vitamin A ve Beta Karoten: Göz sağlığı için önemlidirler ve antioksidan özelliklere sahiptirler. Beta karoten, vücut tarafından A vitamini olarak kullanılır.

Likopen, Lutein ve Zeaksantin: Bu karotenoidler özellikle domates, havuç ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunur ve serbest radikallerle savaşarak vücudu korurlar.