Sağanak nedeniyle uçamayan doğana büfeci sahip çıktı

"BESLERKEN PARMAĞIMIZI BİR İKİ KEZ ISIRDI"

Doğanı beslerken parmağını ısırdığını söyleyen Seçkin Memişoğlu, “Aşırı yağmurda bir anda önümüze düştü. Yorgun düşmüş. Yürüyecek, uçacak hali yoktu. Dükkana aldık, Milli Parklar Müdürlüğü’nü aradık. Arkadaşlar sağ olsun geldi ve teslim ettik. Beslerken parmağımızı 1-2 kez ısırdı” diye konuştu.