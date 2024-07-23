Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Van'da son günlerde etkili olan sağanakla debisi yükselen Muradiye Şelalesi, daha coşkulu akmaya başladı
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Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda bulunan şelale, her mevsim farklı manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Son günlerde etkili olan sağanakla daha coşkulu akmaya başlayan şelaleye gelenler, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buluyor.
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Fotoğraf tutkunları da debisi yükselen şelaleyi ve çevresindeki doğal güzellikleri görüntülüyor. Yağışlarla bulanık akmaya başlayan şelale, drone ile görüntülendi.
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