İkincisi de Gölhisar ilçemizde Kibyra Antik Kenti'nde. Turizm açısından bu gelişmeler önemli. Turizm potansiyeli ve bu bölgeye olan ilgi, yeni restorasyon ve kazı alanlarıyla kent günden güne açığa çıktıkça daha da artacaktır. Özellikle Antalya gibi bir turizm kentinin yanı başında, Burdur'un en azından bu turizm payından hak ettiği değeri bu çalışmalar neticesinde bulacağı kanısındaydım" diye konuştu.