Hastalık, safra kesesi içerisinde taş oluşması sonucu ortaya çıkmaktadır. Kesenin içerisinde taş oluşumu safra içerisinde yer alan bileşenlerde artış veya azalma olması, akışkanlığının bozulması ve tortulanması sonucu oluşmaktadır. Safra kesesinde taş oluşumu meydana geldiğinde ilk evrelerde taşlar büyüyerek çoğalmaya başlamaktadır. Fakat hiçbir belirti göstermemektedir. Yapılan ameliyat sırasında fark edilmektedir. Eğer oluşan taşlar safra kesesinin çıkışını tıkayıp boşaltımı engellemeye başlıyorsa; mide bulantıları, karın ağrısı, şişlikler, sarılık, idrarın renginde kırmızılık ve kusma şeklinde görülmektedir.

Safra kesesindeki taşlar alınmadığı takdirde; safra kesesinde iltihap oluşumu, safra atımının yapıldığı yolu tıkanarak sarılık olması, safra kanalları ve pankreasın iltihap kapması şeklinde ciddi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Eğer taşların büyüklükleri 3-5 cm geçtiğinde riskli hale gelmektedir ve sonucu kansere kadar gidebilmektedir.

Safra kesesinde taş oluşumu genel olarak kadınlarda, kilolu kişilerde, sık doğum yapmış kadınlarda ve yaşı ilerlemiş kişilerde daha fazla görülmektedir.

Bu hastalığın tedavisi; kan tahlilleri, gaita örneği, idrar tahlilleri, MR, ultrason ve endoskopik yöntemler ile konulabilmektedir. Safra kesesinde taş teşhisi konulması ardından; çoğunlukla safra kesesinin deformasyona uğraması ve karnın içerisinde ameliyatlar yüzünden gelişen yapışıklıklardan dolayı açık olarak laparoskopik ameliyat ile tedavi edilmektedir.