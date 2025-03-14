Safiye Soyman'dan Tanyeli'ye: Ne olur bizi üzme

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından entübe edilmişti.

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Safiye Soyman, arkadaşının entübe edilmesinin ardından Tanyeli için duygusal bir mesaj yayımladı.

"BİR MUCİZE OLSUN"

Tanyeli ile olan fotoğrafını paylaşan Safiye Soyman; "Canım Tanyeli'm sen çok güçlüsün. Bu mübarek günde inşallah bu entübeden de kurtulursun. Bir mucize olsun... Yaşama hep sarıldın... Ne olur bizi üzme, tekrar eski günlere dönelim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.