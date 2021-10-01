"DETAYLAR SÜRPRİZ OLSUN"

Gazetecilerin, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna cevap veren oyuncu, "Yaklaşık iki hafta sonra sinema filmi çekimlerine başlayacağız. Detaylar sürpriz olsun." dedi. Baba-kızın keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.