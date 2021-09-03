'Kolpaçino' çağrısı: Gel şartları görüşelim

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Ünlü komedyen Şafak Sezer, daha önce sosyal medya hesabı üzerinde gerçekleştirdiği canlı yayına katılıp, "Beni de 'Kolpaçino'da oynatsana Şafak ağabey." diyen futbolcu Miralem Pjanic'e Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla çağrıda bulundu.

"HEDEF BENMİŞİM"

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde doğan ve birçok Türk arkadaşı bulunan Miralem Pjanic'in geçtiğimiz gün Beşiktaş'a transfer olması sonrasında önceki 'Kolpaçino' yorumları tekrar gündeme gelmişti. Hatta siyah-beyazlı ekip, transferi yine filmdeki repliğe atıfta bulunarak "Hedef benmişim" etiketiyle ile duyurmuştu.

"HAFTA SONU GEL ŞARTLARI GÖRÜŞELİM"

Şafak Sezer de daha sonra sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı etiketleyerek, Pjanic'e, "İspanya uzaktı, artık olur. Hafta sonu bizim eve gel şartları görüşelim." sözleriyle seslendi. Ünlü futbolcunun bu mesaja nasıl yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

CANLI YAYINDA MESAJ ATMIŞTI

Öte yandan Miralem Pjanic, geçtiğimiz yıl 'Kolpaçino' filmlerinin oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer'in Instagram hesabı üzerinden şarkıcı Serdar Ortaç ile gerçekleştirdiği canlı yayına katılıp, filmin sevilen replikleri, "Hedef ben miyim Tayfun?" ve "Sıkılıyorum Sabri abi" mesajlarını yazmıştı.

"HER YERDEN ÇIKIYORSUN"

Sezer ise Pjanic'in yorum yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Ya babacım iyisin hoşsun da ama her yerden çıkıyorsun ya" ifadelerini kullanmıştı.