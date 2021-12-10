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Şafak Pekdemir'in sevgilisi Oğulcan Eren Akay'a büyük şok!

Şafak Pekdemir'in sevgilisine büyük şok: Özgür basın susturulamaz!

Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, geçtiğimiz eylül ayında yönetmen sevgilisi Oğulcan Eren Akay ile objektiflere yansımıştı. Ancak Akay, kendisini görüntüleyen muhabir barış Agil'e saldırmıştı. Agil, yaşanan bu olay üzerine Oğulcan Eren Akay'a manevi tazminat davası açtı 

10.12.2021 - 18:28 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Şafak Pekdemir'in yönetmen sevgilisi Oğulcan Eren Akay, geçtiğimiz eylül ayında gazetecilere küfrederek, saldırmıştı.

  • "ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ"

    Yaşananların ardından muhabir Barış Agil, ünlü yönetmene manevi tazminat davası açtı. 

    Agil'in avukatı Mesut Kavak, "Medya mensupları görevlerini özgürce yapmalıdır. Müvekkilimize yapılan sözlü ve fiziksel saldırı, özgür basına karşı yapılmıştır. İşini yapmakta olan bir basın mensubuna yapılan saldırıya karşı hukuki haklarını sonuna kadar savunacağız. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam etmektedir. Müvekkilin kişilik hakları ihlali nedeniyle de 100 bin Lira değerinde manevi tazminat davamızı açtık. Hukukun ve basının özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

  • NE OLMUŞTU?

    Ünlü oyuncu Şafak Pekdemir, geçtiğimiz eylül ayında yeni bir aşka yelken açtığı yönetmen sevgilisi Oğulcan Eren Akay ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansımıştı.

    33 yaşındaki Pekdemir, gecenin geç saatlerine kadar sevgilisi ile birlikte samimi görüntüler sergilemişti.

  • Ünlü oyuncu, Oğulcan Eren Akay ile mekandan ayrılırken flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşamıştı.

  • MUHABİRLERE SALDIRDI

    Alkolün dozunu kaçıran ve evli olduğu iddia edilen Oğulcan Eren Akay ise kendisini görüntüleyen muhabirlere sinkaflı sözler kullanarak, saldırmıştı.

    "BEN SİZE GÖSTERECEĞİM!"

    "Birazdan ben size göstereceğim!" diyen Akay, Kanal D muhabiri Barış Agil'e kafa atmıştı.

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