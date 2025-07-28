Şafak Güçlü, hayatını kaybetti

Senarist ve yazar Şafak Güçlü, vefat etti. Acı haberi Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Film-San Vakfı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Senarist ve yazar Şafak Güçlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Şafak Güçlü; 'Çılgın Dersane', 'Çılgın Dersane 4: Ada', 'Büyü' ve 'Melez' adlı sinema filmlerinin senaryosunu yazdı.

Fotoğraflar: Instagram