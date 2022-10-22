Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesinde, pilot türlerden biri olan bozkır kartalının çoğaltılması hedefleniyor.
ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR TÜR
AA'da yer alan habere göre projenin yürütücülerinden yaban hayatı uzmanı Süreyya Cevat İsfendiyaroğlu, bozkır kartalının çok nadir görülen bir tür olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'DE 12 ÇİFT KALDI"
Türkiye'de 12 çift olduğunu değerlendirdiklerini aktaran İsfendiyaroğlu, "Proje kapsamında Konya kapalı havzasında 40 gün boyunca saha çalışması yaptık. Tuz Gölü, Karapınar ve Ereğli başta olmak üzere çevredeki sulak alanlarda gözlemlerde bulunduk. İyileştirme çalışmaları yaparak bölgede daha çok kartalı cezbedebiliriz ve koruma çalışmalarıyla bunların burada kalmasını, gelecek nesillere intikal etmesini sağlayabiliriz" dedi.
İsfendiyaroğlu, bozkır kartalının Kazakistan, Rusya ve Moğolistan'da görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu:
ORTA ANADOLU'DAKİ STEPLERDE
"Nesli azalma tehdidi altında. Eskiden Romanya'ya kadar gidiyordu. Fakat işte son yüzyıl içinde buradaki bulunan yavru çıkaran kartalların tamamına yakını kaybolmuş. Popülasyon da sadece Orta Anadolu çevresindeki steplerde bulunuyor. Burası çok baskı altında bir ekosistem. Bunu beraberce nasıl koruyabiliriz, araştırmaya çalışıyoruz. Alan bazında problemleri inceledik ve araştırdık. Yani kartal yumurtaya otururken ne gibi problemlerle karşılaşıyor, yavruları bekleyen tehlikeler nedir' bunların hepsini listeledik, çözüm aramaya çalışıyoruz. Bozkır Kartalı Ulusal Eylem Planı ile çözüm haritası çıkaracağız."
"HEDEF: 5 YIL İÇİNDE 20 ÇİFT"
Bu eylem planına ilişkin hedefleri anlatan İsfendiyaroğlu, "5 yıl içinde 12 çift olan bozkır kartalının 20 çifte kadar çıkarabileceğimizi umut ediyoruz. Ulaşılabilir bir hedef. Bozkır kartalı ülkemizde üreyen küresel ölçekte nesli tehlike altındaki kartallardan biridir. Bozkır kartalı köşeli kanatlara sahip, uçuşta en uzun parmakları gösteren kuşlardır. Erken yaş gruplarında uçuşta kanat altında beyaz kalın bir bant bulunuyor. Bu özelliğe sahip tek kartal. Batıda kuş gözlemciliği yaygın bir hobi. Onların bu türü görmek için geleceği yer, Türkiye" ifadesini kullandı.
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