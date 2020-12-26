İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı dizisinin konusu ve çekim mekanlar merak konusu oldu. Peki Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? İşte Sadakatsiz dizisi çekim yapılan mekalar ve konusu...

SADAKATSİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin ilk bölümlerinde set Tekirdağ Süleymanpaşa’da yapılan çekimlerle başlarken kısa süre sonra İstanbul’a dönecek olan ekibin hangi semte olacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilk 4 bölümü Tekirdağ Süleymanpaşa’da Barlar Sokağı’nda yapılan çekimlerle devam edecek.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.