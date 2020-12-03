Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz yeni bölümü dün gece ekrana gelmedi. Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan yeni dizisi Sadakatsiz, her hafta yeni bölümleriyle çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

03.12.2020 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Sosyal medyanın gündeminde Sadakatsiz dizisi var. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümünden itibaren takipçileri tarafından ilgiyle izleniyor. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmamasına rağmen yeni bölümü yayınlanmayınca takipçileri Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? diye sormaya başladı. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz 9. bölüm neden yok? Sadakatsiz 9. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Kanal D, resmi Twitter hesabından "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." notuyla paylaşım yaptı. Sevilen dizi Sadakatsiz'in yönetmeninin korona virüs testinin pozitif çıktığı konuşuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şeytanın aklına gelmez! Karpuz kabuğuna yerleştirip...
Şeytanın aklına gelmez! Karpuz kabuğuna yerleştirip...
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüsü parçalıyor
Türk bilim insanları geliştirdi... Koronavirüsü parçalıyor
Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi
Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi
93 kilo verdi... Yeni imajıyla beğeni topladı
93 kilo verdi... Yeni imajıyla beğeni topladı
Sadakatsiz yeni bölüm neden yok?
Sadakatsiz yeni bölüm neden yok?
'Çakarlı Maganda'yla ilgili flaş gelişme!
'Çakarlı Maganda'yla ilgili flaş gelişme!
İzmir'de DEAŞ bağlantılı gruplara operasyon!
İzmir'de DEAŞ bağlantılı gruplara operasyon!
Doğada buldu... Ağırlığı 6 kiloya yakın!
Doğada buldu... Ağırlığı 6 kiloya yakın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X