Saçtaki sirke neden olur belirtileri nelerdir? Saçtaki sirke nasıl temizlenir?

Sirkenin oluşmasının temel sebebi saç bitiyle temas edilmesidir. Ortak tarak havlu yastık kılıfı şapka ya da toka kullanımı da bitin yayılmasına sebep olabilir. Bit saçlı deriye yerleşip oradan kanla beslenir ve çoğaldıkça yumurtalarını yani sirkeleri bırakır.

SAÇTAKİ SİRKE NEDEN OLUR?

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Sirke oluşumunun en can sıkıcı tarafı fark edilmesinin zor olmasıdır. Başta kepek sanılabilir çünkü görüntü olarak birbirlerine benzerler ama sirke saça öyle bir yapışır ki parmakla çekip almadan çıkmaz. Kepek gibi uçuşmaz ya da silkeleyince düşmez. Sirke oluştuysa bu saçta en az birkaç gündür bit bulunduğu anlamına gelir. Hijyen eksikliğiyle birebir bağlantılı değildir. Temiz saçlara da bit bulaşabilir çünkü bitler temiz veya kirli saç ayrımı yapmaz, sadece insan derisine ihtiyaç duyar. Uzun süre fark edilmezse saç derisinde kaşıntı tahriş ve küçük yaralara da yol açabilir. Kaşıntı arttıkça kişinin eli sürekli başına gider ve bu da çevresine bulaştırma riskini yükseltir.

REKLAM Çocuklarda okul taramaları ya da ebeveynlerin düzenli saç kontrolü yapması sirke oluşumunu erken fark etmek açısından önemlidir. Çünkü bir kez saç teline yapıştığında sirkeyi ayıklamak zaman ve sabır ister. Bit şampuanları özel taraklar ve doğal bazı yöntemler bu süreçte işe yarar ama tekrar bulaşmayı engellemek için hijyen kurallarına dikkat etmek ve kişisel eşyaları başkalarıyla paylaşmamaktır. Sirkenin saça tutunması onun ne kadar inatçı bir problem olduğunu gösterir. Bu yüzden bit geçse bile sirkeler tamamen temizlenmeden tedavi tamamlanmış sayılmaz. SAÇTAKİ SİRKE NASIL TEMİZLENİR? Saçtaki sirkeyi temizlemek sabır ve dikkat isteyen bir iştir. Bitin yumurtası saç teline oldukça sıkı bir şekilde yapışır ve normal yıkamayla ya da sıradan bir taramayla çıkmaz. Öncelikle bu işin bir günde hallolacak bir şey olmadığını bilmek gerekiyor. Saçta sirke varsa bu başta bit olmuş demektir yani önce biti öldürmek sonra sirkeleri ayıklamak gerekir. Bitleri öldürmek için eczanelerde satılan özel bit şampuanları kullanılır.

Bu şampuanlar içerdikleri aktif maddeler sayesinde hem canlı bitleri öldürür hem de sirkelerin açılıp yok olmasına yardımcı olur. Ancak tek başına yeterli olmaz; şampuanı uyguladıktan sonra mutlaka ince dişli metal bir bit tarağı ile saç diplerinden uçlarına kadar taranması gerekir. Bu tarama işlemi kuru saçta değil, nemli ya da hafif ıslak saçta daha etkilidir. Saç tutam tutam ayrılmalı ve her tutam tek tek dikkatlice taranmalıdır. Her taramadan sonra tarağın dişleri peçete ya da ıslak mendille temizlenmeli mümkünse kaynar suya batırılmalı. REKLAM Sirke temizliğinde bazı doğal yöntemler de işe yarayabilir. İçme sirkesi ya da elma sirkesi saç derisine sürülüp 30-40 dakika bekletildiğinde sirkelerin saç telinden biraz daha gevşemesine yardımcı olur. Aynı şekilde tarakla temizleme yapılabilir. Zeytinyağı da hem saçı yumuşatır hem de bitlerin hareket kabiliyetini azaltır. gece boyunca saça sürüp sabah taramak inatçı vakalarda işe yarar. Bu doğal yöntemlerin hiçbirinin tek başına yeterli olmadığı unutulmamalı. Tedavi süresince saçlar her gün kontrol edilmeli en az 7-10 gün boyunca düzenli tarama yapılmalı. Çünkü sirkelerden bazıları ilk uygulamada fark edilmez, birkaç gün sonra açılıp yeniden bit üretmeye başlayabilir.

SAÇTAKİ SİRKELERİ TEMİZLERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR? Saçtaki sirkeleri temizlerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Biraz sabır biraz titizlik biraz da doğru yöntem gerekiyor. Saçta gördüğünüz şeyin kepek mi toz mu yoksa sirke mi olduğundan emin olun. Sirke saç telinin tam dibine çok sıkı tutunur ve tırnakla kazımadıkça çıkmaz. Beyazımsı renktedir ama kepekten farklı olarak uçuşmaz. Eğer emin değilseniz iyi ışıkta bir büyüteçle bakmak farkı görmeyi kolaylaştırır.

Canlı bitler saçta durdukça ne kadar sirke temizlerseniz temizleyin ertesi gün yenileri çıkar. Bu yüzden önce bir bit şampuanı ya da losyonu kullanarak canlı bitleri öldürmek şart. Eczaneden alınan ilaçlı ürünler ilk adım için yeterlidir. Kullanım talimatına tam uyulmalı süreyi ne kısa ne uzun tutmalısınız.

Sirkeyi saçtan ayırmanın en etkili yolu özel bit tarağı kullanmaktır. Plastik olanlar işe yaramaz; metal olanlar hem daha sıkı tarar hem de sirkeleri saç telinden sökmekte daha başarılıdır. Tararken saç hafif nemli ya da kremlenmiş olursa tarak daha kolay kayar saç da zarar görmez.

Saçı gelişi güzel değil tutam tutam ayırarak taramak gerekir. Her tutam ayrı ayrı dikkatlice taranmalı. Ense kökü kulak arkası ve alın çevresi daha dikkatli kontrol edilmeli çünkü bit ve sirke en çok buralarda saklanır. Tarama işlemi sabah akşam en az bir hafta boyunca tekrarlanmalı.

Tarağın dişleri arasına sıkışan sirkeleri ya da bitleri peçeteyle silip atmak ya da kaynar su dolu bir kaba batırarak sterilize etmek gerekir. Temizlenmeyen tarak bir gün önce temizlediğiniz saçın tekrar kirlenmesine neden olabilir.

Sadece saçla uğraşmak yetmez. Yastık kılıfları çarşaflar battaniyeler taraklar tokalar şapkalar sıcak suda yıkanmalı ya da bir süre havalandırılmalı. Gerekirse saçla temas eden kumaşlar ütülenmeli. Bit sıcak suya ve yüksek ısıya dayanamaz.

Zeytinyağı elma sirkesi hindistancevizi yağı gibi doğal ürünler sirkeleri yumuşatmaya ve taramayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Sadece bunlara güvenerek sirke temizlenmez. Doğal yöntemler ilaçlı tedavinin ardından veya onunla birlikte destek olarak kullanılmalı.

Sirke temizliği bir günde biten bir işlem değildir. İyi yapılan ilk temizlikten sonra 7-10 gün boyunca her gün kontrol ve tarama gerekir çünkü bazı sirkeler ilk temizlikten sağ çıkabilir. Yeniden yumurtlayarak döngüyü başlatabilirler. Bu yüzden araya gün bırakmadan sabırla devam etmek en doğrusudur.

El feneri veya gün ışığı altında gözle kontrol yapmak da önemlidir. Sirkeler bazen çok küçük ve açık renkte olduğu için kaçabilir. Ailede başka bireylerin de kontrol edilmesi iyi olur, fark edilmeden başkalarına geçmiş olabilir.

Bit ya da sirke utanç verici bir şey değildir; bunu bir hastalık gibi geçici ve çözülebilir bir durum gibi anlatmak çocuğun bu süreci daha kolay atlatmasına yardımcı olur. Bu adımlara dikkat edilirse sirke problemi zaman içinde tamamen çözülebilir. Önemli olan acele etmemek hiçbir adımı atlamamak ve saç sağlığını hafife almamaktır. Çünkü sirke küçük bir şey gibi görünse de ihmal edildiğinde ciddi bir döngüye dönüşebilir.