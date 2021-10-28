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Sacha Boey, hızının kurbanı!

Galatasaray'da bir süredir sahalardan uzak kalan Sacha Boey, yeniden sakatlanmaması için Beşiktaş maçında riske edilmedi. Marsilya deplasmanında oynamaya hazır hale gelen genç bek, mücadelede yüksek hızlı sprintler atınca adalesinde sorunlar yaşadı. Sezonun kalanını düşünen Terim, Boey tam olarak iyileşmeden onu riske etmek istemiyor

28.10.2021 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sacha Boey, hızının kurbanı!

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, 9 Eylül’deki antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından henüz tam olarak kendine gelemedi. Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi’ndeki Marsilya deplasmanında 65 dakika süre alabilen 20 yaşındaki oyuncu, tüm çabalara rağmen Beşiktaş derbisinde ise forma şansı bulamadı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Fransız sağ bekin aslında tedavisi tamamlandı ancak takımın en hızlı futbolcusu olarak dikkat çeken Boey, henüz tam olarak hazır hale gelmedi. Fransız oyuncunun oynatılması halinde yüksek hızlı sprintlere çıkan Boey’un uzun süreli ya da sakatlığının kronik hale gelmesinden endişe ediliyor.

30-35 KM HIZA ULAŞABİLİYOR!

Marsilya deplasmanında öğrencisinden faydalanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, kendisini iyi hissettiğini söyleyen genç yeteceği ilk 11’de sahaya sürmüştü. Ancak yüksek hızlı sprintlere çıktığında arka adalesinde sorun yaşayan Boey, 65 dakika dayanabildi. Oynadığı her maçta yaptığı driplinglerle taraftarların beğenisini toplayan Sacha Boey 30 ila 35 Km hıza kadar ulaşabiliyor. Oyuncusunu uzun süreli kaybetmek istemeyen İmparator, bu yüzden Beşiktaş derbisinde Boey’u riske etmedi. Ligde henüz 10 maç geride kalırken sezonun bitimine daha 7 ay olması Terim’in öğrencisinin geleceği de düşünerek sahaya sürmediği kaydedildi.

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