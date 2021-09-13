Saç ekim merkezleri için korkutan iddia!

DHA

İtalya'da kuaförlük yapan 28 yaşındaki İbrahim Gül, cumartesi günü, Bağcılar'da özel bir hastanede girdiği saç ekim ameliyatı sırasında hayatını kaybetmiş ve 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirilmişti.

DHA'da yer alan habere göre, operasyonu gerçekleştiren doktor 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı. Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı saç ekim işlemlerinin sadece cildiye doktorları, plastik cerrahlar ve medikal estetik hekimlik sertifikasına sahip hekimlerin gerçekleştirebileceğini dile getirerek, kaçak saç ekim merkezlerine denetimlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

"MERDİVEN ALTI YERLERİN ÇOK OLDUĞUNU DUYUYORUZ"

TÜSATDER Başkanı Dr. Terziler "Şu anda günümüzde maalesef saç ekiminden insanlar belli bir ciro yapıp belli karları elde ettiğini gördüğü için herkes üşüştüğü bir alan olmaya başladı ve herkes kendine göre saç ekim merkezi kuruyor. Böyle bir şey yok. Eğer bir doktor değilseniz ve bu konuda yetkinliği olan bir doktor değilseniz özellikle saç ekimini yapamazsınız. Güzellik uzmanları, anestezi teknisyenleri, Acil tıp teknisyenleri, hemşirelerin bunları tek başına yapma yetkisi yoktur. Şu anda piyasada maalesef beyaz önlüğünü giyip hastanın karşısına çıkıp 'ben saç ekim koordinatörüyüm' deyip bu işi yaptığını iddia eden birçok insan var. İstanbul'da şu anda saç ekim merkezlerinin yüzde 50'si gibi yarı yarıya bir oranda kliniğin bazen doktorsuz işlem yaptığı kulağımıza geliyor. Merdiven altı yerlerin çok olduğunu duyuyoruz. Bu durum Türk sağlık turizmine çok fazla balta vuruyor. Türk sağlık turizmi, şu anda gerçekten dünyada mercek altında. Avrupa bizi Black Market denilen bir kategoriye soktu. Yani 'Türkiye'ye gitmeyin orada doktorlar değil, sağlık memurları saç ekimi yapıyor, hatta sağlıkçı olmayanlar yapıyor' diye bir propagandaya başladılar" şeklinde konuştu.

"SAÇ EKİM MERKEZLERİNE DENETİMLERİN ARTTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Saç ekimi ve tedavileri hekimi Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Servet Terziler "Türkiye'de saç ekimi yapabilecek hekim üç kategoriye ayrılıyor. Birincisi cildiye doktorları, plastik cerrahlar ve medikal estetik hekimlik sertifikasına sahip olmuş hekimler. Donanımlı tam teşekküllü klinik ya da hastanelerde bu saç ekimi şu anda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendiriliyor. Merdiven altı saç ekimi yapılan yerlerin olduğunu zaman zaman duyuyoruz. Tabii ki, bakanlık yetkilileri bu konuda baskınlar yapıp oralara kapatma, cezai işlemler uygulanıyor. Bu denetimlerin özellikle daha çok arttırılması gerektiğini de hepimiz biliyoruz. Çünkü Türkiye saç ekim konusunda dünya lideri. Bu çok ciddi bir ameliyattır. Kan testlerini değerlendirdikten, bütün kovid testlerine bakıldıktan, kanama pıhtılaşma, karaciğer enzimleri, HİV, Hepatit B ve C vesaire gibi bütün tetkiklerin kan testleri analiz edildikten sonra, diyecek ki anestezi doktoru; 'Tamam bu hasta ameliyat olabilir, saç ekimi için uygundur, operasyon olabilir'. Yüksek doz lokal anestezik madde verdiğiniz zaman hastada tansiyon düşmesi, hipotansiyon, bazen şoka girme, bazen komaya girme durumu bile olabilir. Bu nedenle lokal anestezik maddeler çok dikkatli verilmek zorunda. Son ölüm olayında bu anestezide bunlara riayet edilip edilmediği çok dikkatli araştırılacak ve bu konuda. Bütün dünya kamuoyunun gözleri bizim üzerimizde olacak. En ufak bir hatamız hepimize mal olabilir" diye konuştu.

"YÜKSEK DOZDA KULLANIMDA, ÖLÜM SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Dr. Servet Terziler "Saç ekim sırasında hiç istemediğimiz ölüm olayı dikkatsizlikten dolayı ya da kullanılan lokal anestezik ve kanamayı durduran adrenalin, yüksek dozda kullanıldığı zaman ölüm maalesef söz konusu olabilir. Hasta şoka girip, tansiyon düşmesi yapıp, kalpli sıkıntılar yapıp hastada istenmeyen sonuç oluşturabilir. Bu nedenle kullanılan lokal anestezik maddelerin miktarları. Kullanılan adrenalin seviyeleri, miktarları birebir özel dosyalarda takip edilip o güvenlik aralığını aşmamak kırmızı çizgiyi geçmemek zorunda. Burada bakıldığı zaman senede bir tane ex vakası oluyor, olmuyor. Yani sanki milyonda bir gibi oluyor bu olay. Bir tane insan da olsa canı bizim canımızdır. Asla bunun hatası varsa, affedilecek bir boyut değildir. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum; saç ekim bir ameliyattır, bir operasyondur ve operasyon için gerekli sterilizasyon, kalite ne gerekse yapmak zorunludur" dedi.