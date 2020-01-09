Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Saç çıkardığı iddia edilen mavi su, pek çok erkeğin talep ettiği bir ürün haline geldi. Ancak uzmanlar, kalp krizine dahi neden olabilecek bu ürüne karşı uyarılarda bulunuyor.

BAKANLIK AÇIKLADI: PİYASADA MEVZUATA AYKIRI ÜRÜNLER VAR

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre; “Mavi Su” adı altında saç çıkardığı iddiasıyla satışı ve tanıtımı yapılan ürünlerle ilgili olarak 2019 yılında Bakanlığa çeşitli kanallardan 66 adet şikayet ve bilgi edinme talebi geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarafımızca yapılan incelemeler neticesinde “Mavi Su” adlı ürünlerin farklı markalar adı altında piyasaya arz edildiği, bu ürünlerden bir kaçının kozmetik ürün bildirimlerinin olduğu ancak büyük bir kısmının kozmetik ürün bildirim yapılmadan mevzuata aykırı şekilde piyasaya arz edildiği tespit edilmiştir.

İncelemeler ve gelen şikayetler kapsamında 10 adet adrese denetim başlatıldı. Analiz edilmek üzere söz konusu ürünlerden numune istendi. Öte yandan internet, sosyal medya gibi mecralarda sağlık beyanı ile tanıtım veya satışı yapılan mavi su ürünleri ile ilgili olarak 963 internet sitesine erişim engellendi."

SAÇ ÇIKARTTIĞI İDDİA EDİLİYOR AMA...

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan, "Mavi Su" olarak bilinen solüsyon içeriğinde genellikle minoksidil etken maddesi bulunur. Bu madde antihipertansif etkinliği olan ve vazodilatör yani damar genişletici özelliği olan bir maddedir. İlacın asıl üretilme amacı hipertansiyon tedavisidir ve bu ilacı kullanan insanlarda saçlarda siyahlaşma ve saç çıkarmada artış saptandığından bu yan etki daha sonra kellik tedavisi için topikal uygulamayı gündeme getirmiştir" dedi.

Bilinçsiz bir şekilde özellikle merdiven altı yerlerde yapılan üretimlerin yüksek dozda etken madde içerebileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Okuyan, "Mavi suyun ciddi tansiyon düşüklüğü yapabileceği ve özellikle riskli hastalarda büyük sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.

SAÇ ÇIKARMAK İSTERKEN KALP KRİZİ GEÇİREBİLİRSİNİZ

Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Minoksidil etken maddesi, hipertansif bir ilaç olduğu için daha önceden koroner rezervi problemli olan, yaşlı, koroner arterlerinde darlık olan hastalarda ani hipotansiyon yapabilir. Hipotansiyon bu hastalarda koroner kan akımının bozulmasına yol açıp kalp krizilerine neden olabilir ama genç, koroner damarlarında hiçbir problemi olmayan kişilerde bu risk düşer."

"MAVİ SU DENETİMSİZ BİR ÜRÜNDÜR"

Son dönemde mavi su kullanımına dair pek çok soru aldığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir ise "Erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesine neden olan pek çok hastalık ve durum vardır. Saç tedavisi altta yatan nedenin veya hastalığın ortaya konularak, kişiye özel, hekim tarafından düzenlenmesi gereken bir tedavidir. Rastgele ürün kullanımı fayda sağlamayacağı gibi, sağlığımızı da tehlikeye atabilir. Mavi su, içeriğini bilmediğimiz, yan etkilerini öngöremediğimiz, denetimsiz bir üründür. Saçlı deride, uzun süreli kullanımı, yıllar içerisinde deri kanserine yol açar mı bilemiyoruz. Mavi su ile birlikte evde kullanılmak üzere satılan dermarollerların bilinçsiz kullanımı ise mikrop kapmamıza yol açabilir. Ayrıca saçlı deri, dışardan uygulanan maddelerin deriden emiliminin en çok olduğu bölgelerden biridir. Deriye sürdüğümüz, denetimsiz bir ürünün iç organlarımıza da zarar verme durumu olabileceği unutmamalıdır" uyarısında bulundu.