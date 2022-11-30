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Sabırsızlık Zamanı AKM Yeşilçam Sineması'nda

Giriş: 30.11.2022 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
Sabırsızlık Zamanı AKM Yeşilçam Sineması'nda
Sabırsızlık Zamanı AKM Yeşilçam Sineması'nda
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Asasız Musa ve Yaşar Kemal Efsanesi filmleriyle adından söz ettiren Aydın Orak’ın yönetmenliğini üstlendiği üçüncü filmi Sabırsızlık Zamanı, 7 Aralık’a kadar Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda sinemaseverlerle buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteklediği, dünya prömiyerini Varşova Film Festivali’nde, Türkiye prömiyerini ise Boğaziçi Film Festivali’nde yapan filmin başrollerini Mirza Zarg, Mirhat Zarg ve Pelin Batu paylaşıyor.

Sabırsızlık Zamanı, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme macerasını perdeye taşıyor.

Yönetmenin sınıfsal çatışma mücadelesini kara mizahla aktardığı film, okulda karşılarına çıkan havuz problemleriyle başı dertte olan kardeşlerin gerçek yaşamlarında da havuza girmeyi bir takıntı haline getirmesini anlatıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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