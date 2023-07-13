Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

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Bu yıl 8. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı.

Bu yılki teması “Su Krizi” olarak belirlenen yarışma, “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganı ile gerçekleştirilecek.

Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 KASIM

Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması için başvurular 17 Kasım 2023’e kadar devam edecek.

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Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve ‘su krizi’ konusunu ele alması gerekiyor.

Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL’nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.