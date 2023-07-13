Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

        Sabancı Vakfı'nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması'nın 2023 yılı başvuruları başladı. Yarışmanın bu yılki teması ise gezegenimizi tehdit eden 'su krizi' oldu

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 16:18
        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu yıl 8. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı.

        Bu yılki teması “Su Krizi” olarak belirlenen yarışma, “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganı ile gerçekleştirilecek.

        Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 17 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

        SON BAŞVURU TARİHİ 17 KASIM

        Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması için başvurular 17 Kasım 2023’e kadar devam edecek.

        REKLAM

        Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve ‘su krizi’ konusunu ele alması gerekiyor.

        Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

        Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin Türkiye Cumhuriyeti veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor.

        Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek.

        Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

        Yarışma temasına en uygun şekilde eserini hazırlayan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmlerin birincisi 60 bin TL, ikincisi 40 bin TL, üçüncüsü 25 bin TL’nin sahibi olacak. Sosyal Etki Ödülü de bu yıl ilk kez 25 bin TL ile ödüllendirilecek.

        Yarışmaya www.kisafilmuzunetki.org adresinden başvurulabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması
        #kısa film yarışması
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar dolar arttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        MİT'ten Kandil'e operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        İkinci Kadir Şeker olayında hapis cezasına savcılık itiraz etti!
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        Yeniler oyunu nasıl değiştirecek?
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        ASELSAN ile TUSAŞ sözleşme imzaladı
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        İşte ilk ifadesi! "Sinirlenerek boğdum"
        Sıcaklıklar pik yapacak! Yarın ve cumartesiye dikkat
        Sıcaklıklar pik yapacak! Yarın ve cumartesiye dikkat
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        Çiğ süte yüzde 35 zam
        10 yıldır ilk kez görüntülendiler
        10 yıldır ilk kez görüntülendiler
        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga!
        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Kuduzda kritik süreye dikkat!
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Dele Alli ağlayarak anlattı
        Threads kullanıcıları dikkat!
        Threads kullanıcıları dikkat!
        MSB'den kritik açıklamalar
        MSB'den kritik açıklamalar
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        Savunmada da hücumda da zirvede!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        İşte F.Bahçe'nin Becao teklifi!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Fransızlar 3 ay önceden gördü
        Fransızlar 3 ay önceden gördü