Şaban ayı duaları ve ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur?
Üç ayların dolu günleri devam ederken, Şaban ayı Müslümanlar için yeni bir manevi dönemin kapısını aralıyor. Recep ayının sona ermesiyle ibadetlere hız vermek ve Ramazan'a ruhen hazırlanmak isteyenler, Şaban ayında yapılacak ibadetler ve okunacak duaları araştırmaya başladı. Bu anlamlı ay, Müslümanlar için arınma fırsatı sunan önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki, Şaban ayında neler yapılır, duası nasıl okunur? İşte detaylar...
- 1
Recep ayının sona ermesiyle birlikte İslam alemi, üç ayların ikincisi olan Şaban ayını karşılamaya hazırlanıyor. Manevi iklimin doruk noktasına ulaştığı bu mübarek ayda, ibadetlere yoğunlaşmak ve gönülleri temizlemek isteyen kişiler için önemli bir fırsat doğuyor. Peki, Şaban ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir? İşte ayrıntılar...
- 2
ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?
Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.
“Şaban benim ayımdır, Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.
Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir. Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:
“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”
Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, “Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.
- 3
ŞABAN AYI DUALARI NELERDİR?
Şaban ayı duaların kabul olduğu ve en müstesna oruçların tutulduğu aylar arasında yer alır. Bu aylarda ve günlerde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Allah’ım sen Recebi ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan’ı Şerife kavuştur.” diye dua etmiştir. İçinde bulunduğumuz şaban ayı peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in Ramazan’ı şerif’ten sonra en çok oruç tuttuğu aydır.
Hz. Âişe Validemiz Radiyallâhu Anhâdan gelen bir rivayette;
-
- 4
“Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz, onu bu ayda hiç iftar etmedi sanırdık. Bazı aylarda da çok iftar ederdi. Hatta biz, onu bu ayda hiç oruç tutmadı derdik.
“Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellemin Ramazan’dan başka bir ayın orucunu tamamladığını görmedim. Hiçbir ayda da Şaban ayında tuttuğundan daha fazla oruç tuttuğunu görmedim.” (Buhari, Savm: 51, Ebû Dâvud, Savm: 59) buyurmuştur.
- 5
ŞABAN AYI İBADETLERİ NELERDİR?
Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;
- Nafile ve kaza namazlarını kılmak
- Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak
- İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek
- Tövbe etmek
- Allah'a şükür etmek
- Bol miktarda zikir çekmek
- 6
ŞABAN AYI ZİKİRLERİ NELERDİR?
Şaban ayının ilk on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Latîf Celle şanüh.
Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’r-Razzâk Celle şanüh.
Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:
Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur’ân.
Ardından 100 defa:
Subhânallâhi’l-Azîz Celle şanüh
-