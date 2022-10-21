Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm!

DHA'da yer alan habere göre evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), denetimlere hazırlanmak üzere sabah koşusuna çıktı.

Koşu yaptığı sırada yere yığılan Koyuncu'ya ilk müdahale bölgede yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Koyuncu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.