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TÜRKİYE’NİN İNŞASINDA MACARLAR // SERGİ // 21 OCAK– 4 ŞUBAT 2024 10.00-23.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU FUAYE

Türk Telekom Opera Salonu Fuayede düzenlenen ‘Türkiye’nin İnşasında Macarlar’ sergisi, Macar-Türk Dostluk Antlaşması’nın yüzüncü yıl dönümü sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin reform süreçlerine katılan Macarların portrelerine odaklanarak, kültürel bir bağın derinliğini anlatıyor. Sergi, Macar-Türk Kültür Yılı çerçevesinde, Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi ve Macar Milli Müzesi işbirliği ile gerçekleştiriliyor. 4 Şubat’a kadar görülebilecek olan sergi Türk Telekom Opera Salonu Fuaye alanında her gün 10:00- 23:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MEHTER MÜZİĞİ // İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU // 23 OCAK 2024 SALI 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından Sanat Yönetmeni M. İhsan Özer ve mehterbaşı Şükrü Alkan yönetiminde 23 Ocak 2024 Salı günü gerçekleşecek ‘Geçmişten Günümüze Mehter Müziği’ konserinde, Cumhuriyet öncesinden beri bilinen mehter müziği ve daha önce duyulmamış, hiçbir mehter tarafından icra edilmemiş mehter müzikleri harmanlanarak icra edilecek.

SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ// 23 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.30 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle ve Serdar Biliş’in yönetiminde sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak 23 Ocak’ta Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciler ile buluşacak.

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FINDIKKIRAN // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00 // 27 OCAK 2024 CUMARTESİ 16.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği Fındıkkıran balesi, 24-27 Ocak 2024 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. Koreografisi Mehmet Balkan’a (M. Petipa – L. Ivanov’dan sonra) ait iki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor.

VAKT-İ SEHER // İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU // 24 OCAK 2024 ÇARŞAMBA 20.00 // AKM TİYATRO SALONU

‘Vakti Seher’ konseri, 24 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma Topluluğu tarafından gerçekleşecek. Bu konserde seher vakti için bestelenmiş şarkı, türkü, tasavvufi türküler, nefesler ve enstrümantal eserler icrâ edilecek.

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LA BOHEME // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 25 OCAK 2024 PERŞEMBE 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği, 25 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak olan ‘La Boheme’ Operası, Besteci Giacomo Puccini’nin (1858-1924) başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından yazılan bu dramatik ve romantik opera, dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operaların arasında sayılır. İtalyanca seslendirilecek olan eseri, Evin Atik sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetecek.

ANADOLU ATEŞİ KIVILCIM ÇOCUK MÜZİKALİ // 25 OCAK 2024 PERŞEMBE 15.30 ve 18.00 // AKM TİYATRO SALONU

Anadolu Ateşi “Kıvılcım” çocuk grubu gösterisi, 25 Ocak 2024 Perşembe günü saat 15.30 ve 18.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek. Her yaştan izleyiciye hitap eden, çocukların küçük yaşlarında sanatla tanışmalarını sağlayan gösteri, Anadolu topraklarının zenginliklerinden derlenen koreografisi, etnik, modern ve dünya dansları kurgusu ile sahneye taşınacak.

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İZAHLI MÜZİK SAATİ ‘GÜL’İZAR’ // CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU // 25 OCAK 2024 PERŞEMBE 19.00 // AKM ÇOK AMAÇLI SALON

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun yeni sezonda başlattığı İzahlı Müzik Saati’nin bu bölümünde Gül’izâr makamı konu ediliyor. Makama ait repertuarın önemli örneklerinin seslendirileceği konser, Türk müziği öğrenenlere ve musiki meraklılarına ciddi bir uygulama imkânı sunuyor. Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın yönetiminde ve Hüseyin Kıyak tarafından sunulacak bu etkinlikte, izleyicilerin de katılımıyla interaktif bir sahne deneyimi oluşturulacak.

TOZ // 26 OCAK 2024 CUMA 19.00 ve 21.00 // AKM TİYATRO SALONU

Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu ‘Toz’, 26 Ocak’ta saat 19.00 ve 21.00’de iki kez AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Oyun, büyük şehrin sokaklarında büyüyen Handan’ın çocukluktan yetişkinliğe uzanan hikayesini anlatıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen bu tek kişilik kadın oyunu, Hira Tekindor’un yönetiminde seyirciyle buluşacak.

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İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ // 26 OCAK 2024 CUMA 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının bu haftaki konserinde, Semiha Berksoy Opera Vakfı ‘Türkiye’nin En İyi Opera Orkestrası Şefi Ödülü’ sahibi, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde koro ve orkestra şefliği yapmış olan İtalyan şef Alessandro Cedrone sahnede olacak. Orkestra, ünlü şefle birlikte sahnede Alman çellist Daniel Müller-Schott’ı ağırlayacak. Sanatçı, A. Dvořák’ın en sevilen eserlerinden olan Viyolonsel Konçertosu’nu (No.2) yorumlayacak. Ardından F. Mendelssohn’un üç yıl süren Avrupa gezisinde, çok etkilendiği İtalya’nın ‘sonsuz neşe’sini yansıtan Dördüncü Senfonisi’ni seslendirecek.

NEW YEAR CONCERT // KAHVE KONSERLERİ// 27 OCAK 2024 CUMARTESİ 11.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

AKM Kahve Konserleri ödüllü sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Simay Yılmaz ve Aykut Yılmaz’ın sevgi temalı şarkıları seslendireceği ‘Yeni Yıl Konseri’nde, sanatçılara piyanist Senay Yılmaz ve Naile Ilgaz eşlik ediyor. 27 Ocak’ta müzik severler ile buluşacak ‘Kahve Konserleri’ Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de gerçekleşecek.

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CEM KARACA VE BARIŞ MANÇO // İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU // 28 OCAK 2024 PAZAR 20.00 // TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye’nin rock müzik tarihine damga vuran Cem Karaca ve Barış Manço’nun hafızalarda yer edinmiş şarkılarına ev sahipliği yapacak. Bora Kayalar yönetiminde, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan’ın solistliğindeki bu konser, 28 Ocak 2024 tarihinde Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

HAYAL // İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ // 28 OCAK 2024 PAZAR 11.00 // AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 11.00’de AKM Tiyatro Salonunda ‘Hayal’ adlı çocuk oyununu sahneleyecek. Çocuklara hayal gücünü kullanma ve hedeflerine ulaşma konularında ilham veren Çağrı Kökten’in yazıp yönettiği oyun ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Çocuk Korosu ve Çocuk Balesi katılımıyla seyirciyle buluşacak.