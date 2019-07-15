ABD başta olmak üzere NATO ve AB'nin baskılarına karşı, Türkiye'nin bağımsız politikayla; Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi, Başkent Ankara'ya intikal etmeye başladı. Sevkiyatın 3 aşamada tamamlanacağı ifade edilirken, haberi heyecanla karşılayan vatandaşlar S-400 hava savunma sisteminin özelliklerini ve ülkemizde nereye kurulacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ NEDİR?

S-400 Triumf orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir. S-400, 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında, o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir döneme yayılmıştır.

S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı, daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. S-400 sistemine şu ana kadar pek çok devlet ilgi göstermiş olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye haricinde yabancı bir ülkeye satış gerçekleşmemiştir.

S-400 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

S-400'ün kullandığı füzeler Rus Hava Kuvvetleri'nin mevcut hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir.

Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 400 km menzile sahiptir (MIM-104 Patriot ve S-300'ün iki katı) ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

S-400 sistemi; savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı. S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 fırlatıcı ve 32 füzeden oluşuyor.

Kısa, orta ve uzun menzillerde füzeleri aynı anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzaklıktaki hedefi algılama özelliğine sahip ve saniyede 4,8 kilometre hızla füze gönderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az sürede tepki veriyor.

S-400 NEREYE KONUŞLANDIRILACAK?

Radarların 600 kilometreye kadar tarama yapabildiği, füze menzilinin de 400 kilometre olduğu sistem için Rusya'dan 28 Haziran'da 9 kişilik bir heyet gelmişti. 60 kişilik bir heyet daha bekleniyor. Sistemin kurulacağı yer konusunda da çalışmaların iki ilde yoğunlaştığı belirtiliyor. TSK'nın bu konuda bu hafta içinde bir karar vermesi beklenirken sistemin 10 Eylül'e kadar faal hale getirilmesinin planlandığı öğrenildi.