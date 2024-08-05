Ryan Gosling ve Eva Mendes ailece Paris Olimpiyatları'nda
Hollywood'un ünlü çifti Ryan Gosling ile Eva Mendes, iki kızıyla birlikte Paris Olimpiyatları kapsamında yapılan binicilik yarışını seyretmeye gitti
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Ryan Gosling ile Eva Mendes, ailece 2024 Paris Olimpiyatları'nı seyretmek için Fransa'ya gitti.
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Hollywood'un ünlü çifti, Paris Olimpiyatları kapsamında önceki gün Versay Sarayı'nda yapılan binicilik yarışını seyretti.
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Ryan Gosling ile Eva Mendes, Almanya'nın altın, Danimarka'nın gümüş, Büyük Britanya'nın ise bronz madalya kazandığı yarışı, iki kızıyla birlikte seyretti. 43 yaşındaki Gosling ile 50 yaşındaki Mendes, yarışın çıkışında görüntülendi.
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Çıkışta Ryan Gosling, kucağında uyuyan kızıyla fotoğraflandı.
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Eva Mendes'in elinden tuttuğu diğer kızıysa elindeki yelpazeyle yüzünü gizledi.
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2011'den beri birlikte olan Ryan Gosling ile Eva Mendes çiftinin büyük kızı Esmeralda 9 yaşında, Amada 8 yaşında.
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