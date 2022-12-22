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Rüyada rüya görmek ne anlama gelir? Rüya içinde rüya görüp uyanmak anlamı nedir?

Rüyada rüya görmek, çok sık rastlanan bir durum değildir. Rüya içinde rüya gören kişiler, gerçekten uyandığında hala rüyada olup olmadığını sorgular ve kafası karışır. Hatta böyle bir rüya sonunda uyanıp, hala rüyada olduğunu düşünen kişiler vardır.

Giriş: 22.12.2022 - 15:23 | Güncelleme: ABONE OL
Rüyada Rüya Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya İçinde Rüya Görüp Uyanmak Anlamı Nedir?

Rüyada Rüya Görmek

Rüyada rüya görmek, sözüne güvenilmeyen bir kişiden haber alınacağına delalet eder. Ayrıca kaybolmuş ya da haber alınamayan bir kimseden haber almak anlamına da gelmektedir. Bu rüya, rüya sahibinin yaşadığı bazı olayları çok düşündüğüne ve içinden çıkamadığına işarettir. Eğer rüya sahibi çok fazla düşünmekten vazgeçmez ise zamanla psikolojik açıda çok yıpranacaktır. Diğer yandan bazı rüya tabircileri bu konuyu farklı şekilde ele almıştır. Rüyada rüya görmek, rüyadaki olayların bir bir yaşanacağına ve gerçekleşeceğine delalettir. Bazı kimseler için bu rüya; güzel gelişmeler, iş hayatında elde edilen başarılar, sorunların çözüme kavuşması ve hayal edilen her şeyin gerçekleşmesi demektir. Bu yönden hayırlı bir rüya olarak kabul edilir.

Rüya İçinde Rüya Görmek

Bazen rüya içinde 2, bazen de 3 rüya görülebilmektedir. Hepsinden teker teker uyanıldığında bazı kafa karışıklıklarına sebep olabilen bir durumdur. Rüya içinde rüya görmek, rüyada rüya görmek ile hemen hemen aynı yoruma sahiptir. Kişinin emellerine kavuşacağına ve başarılı bir hayata sahip olacağına delalet eder. Ayrıca üzüntü ile geçen bir dönemin son bulacağı ve beklenen müjdeli haberin çok yakın zamanda geleceği, rüya uzmanlarının ortak yorumları arasındadır. Bazı kişiler için bu rüya, ümidin kesildiği bir olaydan güzel ve beklenmedik bir gelişme yaşanacağına işaret eder. Bu sayede kişinin yaşamında güzel olayların gerçekleşeceğini bildiren bir rüya olarak adlandırılabilir.

Rüyada Birine Rüya Anlatmak

Rüyada birine rüya anlatmak, hayırlara vesile olacak olayların yaşanması demektir. Kişinin yaşadığı üzüntülerin son bulacağına ve ferah bir yaşam süreceğine işarettir. Rüyada bir rüya tabircisine rüya anlatmak ise güzel bir haber demektir. Ancak diğer yandan kişinin karakterine göre değişiklik gösteren bir rüyadır. Şöyle ki rüya sahibi dürüst bir insan ise isteklerinin gerçekleşeceğine, dürüst değil ise yalan bir haber almaya delalet eder.

Rüya İçinde Rüya Görüp Uyanmak

Rüya içinde rüya görüp uyanmak, hastalık ve şifayı içinde barındırır. Buna göre rüya sahibinin bir hastalığı varsa hızlı bir şekilde iyileşeceği ve eski sağlığına tekrar kavuşacağı bildirilmiştir. Ayrıca bu rüya, kişi için sevindirici bir haber anlamına gelir. Rüyada rüyadan uyanmak ile aynı yoruma sahiptir.

Rüya İçinde Korkulu Rüya Görmek

Rüya içinde korkulu rüya görmek, hayırsız kabul edilen bir rüyadır. Şeytan ile nitelendirilir. Kişinin korkularının gün yüzüne çıktığının da belirtisi olarak kabul edilir. Bilinçaltında saklanan sıkıntılı ruh halinin dışa vurmuş halidir. Rüya sahibinin gerçek hayatta nefes alması ve rahatlaması gerektiğinin mesajını verir.

Karışık Rüyalar Görmek

Rüyada karışık olaylar görmek ancak bu olaylara anlam verememek, üzüntü ve sıkıntı demektir. Karışık rüyalar görmek, rüya sahibinin sıkıntılarında aile faktörünün etkili olduğuna fakat tüm bu dönemin son bulacağına işarettir.

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