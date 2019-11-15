Rüyada fare görmek ne anlama gelir?

Rüyada fare görmek

Gerçek yaşantımızda dahi rahatsız olduğumuz fareler rüyamıza girdiğinde bile acaba anlamı nedir? hayırlı mıdır? Değil midir diye kendi kendimize sorarız. Rüyada fare görmek iyiye yorumlanmaz. Fesatçı bir kadına işarettir.

Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa,

Fare avlamak kötü huylu bir kadınla ilişki kurmaya,

Farenin kediyle sıkı fıkı ve dost olduğunu görmek gösteriş ve nifaka, Fare deliği bidat işlemeye, insanı istikametten alıkoyan görüş ve düşüncelere rağbet etmeye delalet eder.

Fare gizli bir düşmana işaret eder.

Ölü fare, rüya sahibinin çok haşin ve hain bir düşmanı olduğuna bütün hareketlerini takip ederek ilk fırsatta onu yere vurmaya çalışacağına işarettir.

Fare rüyaları hiç iyiye yorumlanmaz. Fare rüyaları ayini zamanda sağlıkla ilgilidir. Ayrıca işte başarısızlık, zarar vb. de işarettir. Bir yerde farelerin dolaştığını gören insan birden hastalanır.

Evine fare girdiğini gören zarara uğrar. Fare bilmediğiniz çok kötü bir düşman demektir. Bu düşman bütün hareketlerinizi takip ederek sizi alt etmek için fırsat kolluyor demektir. Aile ve iş hayatınızda birtakım sorunlar yaşayacaksınız. Rüyada fare görmek, düşmanlara ve sahte arkadaşlara sahip olduğunuz anlamına da gelir.