Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada ağlamak...

RÜYADA AĞLAMAK NE DEMEK?

Rüyada görülen ağlama eylemi genel olarak arınmaya, sıkıntıdan kurtulmaya yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, sevinçli bir haber alacağına işaret eder. Bu rüya helal kazanca, borçlardan kurtulmaya delalettir. Kişiyi o güne kadar üzen bazı olayların artık son bulduğu anlaşılmalıdır.

Rüyada ağlamak, psikolojik yorum olarak kişinin bilinçaltındaki bazı sıkıntıları göstermektedir. Bu rüya, kişiyi günlük yaşamda yoran sıkıntıların bir birikimidir. Kişi rüyasında ağlayarak, bu baskıdan kurtulamaya çalışmaktadır.

RÜYADA AĞLAMAK NEYE İŞARETTİR?

Bir kimsenin rüyasında ağladığını görmesi, farklı yorumlarla açıklanmaktadır. Kimi rüya yorumcuları bu rüyayı dikkatli olunması gereken bir dönem olarak açıklar. Bu rüyanın sahibi, hata yapmaktan çekinmelidir. Özellikle çevresinde kendisine dost görünen kimselere karşı temkinli olmalıdır. Bu rüya, yakınlardan gelecek kötülüklere işaret edebilir. Rüya sahibinin kendisine yakın kimselerle ortaklık kurmaktan çekinmesi tavsiye edilir. Yeni iş fikirleri varsa, bunların bir süre ertelenmesi, rüya yorumcularının önerisidir.

Rüyada sebepsiz yere ağlamak, gelecek iyi haberlere delalet edilir. Rüya sahibi tez vakitte kendisini huzura erdirecek haberler alır. Sıkıntılı bir dönemde ise, bu dönem son bulur. Eğer rüyadaki ağlama eyleminin bir sebebi varsa, rüya bu sebebe göre yorumlanır. Rüyada ölen birisi için ağlanıyorsa bu, uzun ömre işarettir. Hastalık için ağlanıyorsa rüya, sağlığa yorumlanır.

RÜYADA AĞLADIĞINI GÖRMEK

Birçok rüya tabiri, rüyada ağladığını gören kimselere müjdeli haberler telkin eder. Bu rüyanın sahibi bekar ise, mutlu bir yuva kurması ihtimaldir. Eğer evli ise, bu kimseye bir çocuk müjdelenir. Kişi zaten evli ve çocuk sahibi ise, rüyada ağlamak bu kişiye hanesinde huzur ve mutluluk getirir.

Sıklıkla sorulan rüyada ağlamak iyi mi kötü mü sorusuna her iki şekilde de yanıt verilebilir. Eğer kişi karanlık ve kuytu bir ortada ağlamakta ise, bu rüya kişinin sıkıntılarını göstermektedir. Kasvetli bir ortamda, sevilmeyen kişilerin yanında ağlamak kişinin kendi eylemlerine işaret eder. Bu kişi kendi yapacağı eylemler yüzünden zarar görebilir. Rüyasında gördüğü sevilmeyen, dost olmayan kişiler onun zarar görmesine neden olur.

Bir kimse rüyasında aydınlık bir ortamda, huzur veren bir mekanda ağlamışsa, bu rüya hayra yorulur. Bu kişiye yakın zamanda gelecek bolluk bereket ve rızk müjdelenir.

RÜYADA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIĞINI GÖRMEK

Rüyada hıçkıra hıçkıra ağlamak, tez vakitte yaşanacak hayırlı gelişmeleri göstermektedir. Rüyada dökülen gözyaşları, kişinin içindeki sıkıntılardır. Bu rüya sıkıntılarını bir anda atıp, ferahlamaya işaret bir rüyadır.

Bazı rüya yorumcuları, bu tür bir rüyadaki gözyaşlarını parayla açıklar. Fazla miktarda dökülen gözyaşı, temiz kazançları temsil eder. Bu kazançlar kişinin alın teriyle elde edilen kazançlardır. Bu kimse, kısa bir sürede yeni rızk kapılarına kavuşur. Maddi tüm sıkıntılarını geride bırakır. Yaşamının sonuna dek bir daha sıkıntı yüzü görmeden yaşamını idare eder.

RÜYADA BİRİNE SARILARAK AĞLAMAK

Rüyada ağlarken birine sarılmak, çevreden görülecek yardımları temsil etmektedir. Rüya sahibi, çevresinde sevilen, sayılan biridir. Bu kimsenin çevresindeki kişiler ona iyi ve kötü günde yardımcı olmaktadır. Yaşanacak zorluklarda, bu kişi çevresinden hep yardım görecektir.

Bu rüya psikolojik yorum olarak kişinin sevilme ihtiyacına işaret etmektedir. Kişinin duyduğu özlemler, sevgiye karşı duyduğu arayış, rüyasında bu şekilde görülmüştür. Bazı yorumcular bu rüyayı, rüyada sarılınan kişiye göre açıklar. Eğer kişi rüyasında sevdiği birine sarılıp ağlamışsa, bu iyiye işarettir. Kişinin rüyasında sarıldığı kimse ona maddi ve manevi yardımlarda bulunur.

Rüyada sarılınan kişi eğer gerçek hayatta düşmansa bu, o kimsenin tavrındaki değişiklikleri temsil eder. Gerçek yaşamda o güne kadar kötülükleri olan bir kimseye sarılmak, o kişinin hatalarından döneceğini gösterir. Düşmanlığın dostluğa dönüşmesi, kırgınlıkların unutulması rüyanın yorumudur.

Rüyada birine sarılarak ağlamak, bir kimseden alınacak gücü işaret eder. Eğer kişinin yaşamında olumsuzluklar varsa, bu olumsuzluklar bir yardımla düzelir. Yapılacak yeni anlaşmalar, iş ortaklıkları bu rüyanın tabirleri arasında yer almaktadır.

RÜYADA MUTLULUKTAN AĞLAMAK

Bir kimsenin rüyasında sevinç gözyaşı dökmesi, gerçek hayatta da sevinçle yorumlanır. Rüya sahibi büyük müjdelerle karşılaşır. Yaşamdaki tüm umutları gerçekleşir. Hastalığı varsa, şifa bulur. Borcu varsa bu borçlarını öder ve feraha erer. Bu rüya tüm sıkıntıların çözüm bulduğunu gösterir. Rüya sahibi evlenmeye niyetli ise, kısa sürede bu niyeti gerçek olur. Evlenmek için hayırlı bir kısmet arayanlar, bu kısmete kavuşur. Rüya, kadınlar için zengin ve ahlaklı bir insanla evlilik yapmak anlamındadır. Erkekler için ise, iffet sahibi genç bir kadına delalettir.

Bir kimsenin rüyasında sevinç gözyaşları dökmesi, bazı tabirlerde doğacak çocuklara delalettir. Eğer kişi sevinçli bir olay karşısında sessiz bir şekilde ağlamışsa bu, kız çocuğunu temsil eder. Eğer hıçkıra hıçkıra yüksek sesle ağlanıyorsa, bu rüya erkek çocuğuna işarettir.