Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Rusya’da yangında bilinci kapalı olarak bulunan kedi hayata döndürüldü

Rusya'nın güneybatısında bulunan Astrahan kentinde bir apartmanda çıkan yangından bilinci kapalı olarak bulunan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndü

Giriş: 11.05.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya’da yangında bilinci kapalı olarak bulunan kedi hayata döndürüldü
DHA

Rusya'nın güneybatısında bulunan Astrahan kentindeki Sun Yat-Sen Caddesi'nde bulunan bir apartmanda 4 Mayıs'ta, yerel saatle 22.20 sıralarında yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre yangına müdahale etmek için bölgeye giden itfaiye ekibinde bulunan Teğmen Timur Asanov, yangının çıktığı dairedeki odalardan birinde hareketsiz şekilde yerde yatan kediyi fark etti.

Asanov tarafından bulunan kedi, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndü. O anlar kameralara yansıdı.

"ONU KURTARMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK"

Daha önce yangından bir hayvan kurtarmadığını ifade eden Teğmen Asanov, "Odaları incelemek için içeri girdim ve odanın zemininde bir kedi buldum. Bilinci yerinde değildi, kıdemli itfaiyeci Alexei Volkov ile birlikte kediyi dışarıya çıkardık. Daha önce hayvanları kurtarmak zorunda kalmamıştık ama kediyi kendine getirmek için her şeyi yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

MÜDAHALE SONRASI NEFES ALMAYA BAŞLADI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı´ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, kedinin itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası nefes almaya başladığı ve durumunun iyi olduğu aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.