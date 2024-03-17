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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna, İHA ve roketlerle saldırı girişiminde bulundu

        Rusya: Ukrayna, İHA ve roketlerle saldırı girişiminde bulundu

        Rusya, Ukrayna'nın başta başkent Moskova olmak üzere bazı bölgelere gece boyunca insansız hava araçlarıyla ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 12:43 Güncelleme: 17.03.2024 - 12:45
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        Rusya: Ukrayna, İHA ve roketlerle saldırdı
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        Devlet başkanlığı seçiminin son gününde Rusya Savunma Bakanlığı, başta başkent Moskova olmak üzere gece boyunca Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri durduruldu" ifadesine yer verildi.

        Hava savunma sistemlerinin İHA'ları düşürdüğü kaydedilen açıklamada, Moskova'da 4, Belgorod'da 3, Kaluga'da 2, Oryol'da 1, Rostov bölgesinde 1, Yaroslavl'da 4, Kursk'ta 3 ve Krasnodar bölgesinde de 17 İHA olmak üzere toplam 35 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

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        BELGOROD'DA ROKET SALDIRILARI ENGELLENDİ

        Moskova saatiyle 08.00 sularında Ukrayna'nın, Vampir çok namlulu roketatar sisteminden 9 ve Uragan çok namlulu roketatar sisteminden 3 roket kullanarak Rusya topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu aktarılan açıklamada, Belgorod bölgesi üzerinde tüm roketlerin vurulduğu belirtildi.

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        Ayrıca yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.15'te yine Ukrayna'nın saldırı girişiminde bulunduğu, 1 İHA'nın Moskova bölgesi üzerinde düşürüldüğü ifade edildi.

        PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

        Krasnodar yerel yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İHA'larla Krasnodar Bölgesi'ndeki Slavyanskiy petrol rafinerisine saldırı girişiminde bulundu ve İHA'lar etkisiz hale getirildi.

        İHA'lardan birinin tesislere düşmesi sonucu çıkan yangın bir süre sonra söndürüldü.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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