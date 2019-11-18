18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dimitri Şugayev, yeni nesil Su-57 tipi savaş uçaklarını 'Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yeterli teslimat yapılana kadar' Türkiye'ye satmayacaklarını söyledi. Şugayev, Türkiye'nin ilgilenmesi durumunda Su-35 seçeneğinin değerlendirilebileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Su-57 savaş uçağını da incelemişti.
Bu ziyaret, Ankara'nın F-35'in muadili olarak görülen bu uçakları satın alabileceği yönünde bir mesaj olarak da algılanmıştı.
Rus Interfax haber ajansına konuşan Şugayev, "Su-57 savaş uçaklarının Türkiye'ye muhtemel teslimatı ancak Rus ordusunun beşinci nesil savaş uçaklarıyla ilgili öncelikli talepleri karşılanırsa değerlendirilecek" dedi.
Vladimir Putin, Mayıs ayındaki açıklamasında Rusya Savunma Bakanlığı'nın 2028'e kadar 76 adet Su-57 savaş uçağı tedarik edeceğini duyurmuştu.
Şugayev, Rusya'nın Türkiye'ye Su-57 yerine Su-35 savaş uçağı temin edebileceğini söyledi.
Şugayev, "Türk tarafı ilgi duyduğunu dile getirirse, Rus tarafı Türkiye'ye Su-35 savaş uçağı tedarik etme seçeneğini değerlendirmeye hazır" dedi.
Şugayev'e göre Rusya ayrıca, Türkiye'ye kendi dördüncü ve beşinci nesil uçaklarını geliştirmesinde de yardım etmeyi değerlendiriyor.
Rus yetkili, tarafların yeni nesil uçakların teknik özellikleri ve beşinci nesil savaş uçaklarının ilk deneme çalışmaları için de istişarelerde bulunduklarını söyledi.
Şugayev, "Beşinci nesil savaş uçağındaki deneyimlerimiz göz önünde bulundurulduğunda, Rusya bu projenin parçası olabilir. Bu tip bir işbirliği tüm savaş uçakları sistemleri için mümkün olabilir. Bu taraflar arasında görüşülüyor. Ama Rusya ile Türkiye'nin ortak yeni bir savaş uçağı üretilmesine dair görüşmelerin başladığını söylemek için çok erken" dedi.
ABD, Türkiye'yi üreticisi olduğu F-35 programından çıkarmıştı. Su-57 ve Su-35 de Amerikan F-35'e alternatif görülüyordu.
FSVTS Başkanı, hava savunma sistemi S-400'ün Türkiye'de üretilmesine dair de henüz bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.
Şugayev, "Şimdilik Türkiye'de müşterek S-400 üretim sistemi için bir düzen kurulmadı. Bunu yalnızca muhtemel bir işbirliği olarak görebiliriz. İkili anlaşmalarımız uyarınca Türkiye tedarik edilen malzemeleri 2030'a kadar ödeyebilir" diye konuştu.
FSVTS Başkanı, Türkiye'nin gelecekte ek sistemler almasını umduklarını söyledi.
Şugayev, "Türk tarafı takviye S-400 alıp almama konusunda kendi karar veriyor. Böyle bir durumun en kısa zamanda gerçekleşmesini ve tarafların bununla ilgili kontratı imzalamalarını umuyoruz" dedi.
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