Ukrayna'dan vatandaşları için 'iyot' adımı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz hafta; Ukrayna’da Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını duyurmuş ve Rus yetkililer bu bölgelerin tehlikede olması durumunda nükleer silah kullanabileceklerini her fırsatta dile getirmişti.

Putin de nükleer dahil her ihtimalin masada olduğunu ifade etmişti.

DailyMail'in haberine göre, Ukrayna da bu açıklamalar karşısında harekete geçti ve Kiev'de tahliye merkezlerinin çevresindekilere iyot hapları dağıtılacağı belirtildi. Dağıtılmayan yerlerde bulunan vatandaşlardan da her ihtimale karşın iyot hapları kullanmaları belirtildi.

İyot hapları, kişinin nükleer radyasyona maruz kalmasından hemen önce veya hemen sonra alınıyor. İyot haplarının tiroid bezi tarafından zararlı radyasyonun emiliminin engellemeye yardımcı olduğu belirtiliyor. SSCB dönemindeki Çernobil faciasında da çevre bölgelerdekilere iyot hapları verilmiş, HBO yapımı 'Chernobyl' dizisinde de bu konuya değinilmişti.