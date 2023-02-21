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Haberler Dünya

Rusya'nın 'nükleer' tehdidine Avrupa'dan tepkiler

Birleşik Krallık ve Fransa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Rusya'nın ABD ile iki tarafın stratejik nükleer cephaneliklerini sınırlayan New START anlaşmasına katılımını askıya alma kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.

Giriş: 21.02.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'nın 'nükleer' tehdidine Avrupa'dan tepkiler
HABERTURK.COM

Rusya lideri Putin'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıldönümüne 3 gün kala yaptığı 'nükleer' çıkışı dünya kamuoyunda geniş yankı buluyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın sözcüsü, "Putin'in Rusya'nın Yeni START Antlaşması'na katılımını askıya alma konusundaki aceleci kararını yeniden gözden geçirebileceğini umuyoruz" dedi.

Silah kontrolünün gezegen güvenliği için hayati önem taşıdığını belirten sözcü, "Putin'in siyasi kazanç için küresel güvenliği tehlikeye atmasının bir başka örneği" ifadesini kullandı.

Fransa da, Rusya'nın anlaşmaya katılımı askıya alma kararından üzüntü duyduğunu bildirdi.

RUSYA'NIN NÜKLEER ÇIKIŞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis'te konuşma yaparak "Savaşı onlar başlattı. Biz durdurmak için her şeyi yaptık" demişti.

"Savaş meydanında ülkemizi yenmeleri imkansız" diyen Rus lider nükleer tehditte de bulunarak "Rusya'nın nükleer caydırıcılık güçlerinin en yeni silahlarla donatılması yüzde 91,3 seviyesinde ve silahlı kuvvetlerin tüm alanlarında da bu seviyeye ulaşılması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Putin ayrıca, Rusya'nın ABD ile yapılan ve kıtalararası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni START'taki katılımını askıya alacaklarını söylemişti.

Fotoğraf: AP

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