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        Haberler Dünya Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı

        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı

        Türkiye ve Rusya arasında ikili ilişkilerin koptuğu 2015 yılında, İstanbul Boğazı'ndan geçerken mürettebatının füzeler ile poz vermesiyle de hatırlanan Tsezar Kunikov zırhlı gemisi Ukrayna'da vurularak battı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:23
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        Rusya'nın çıkarma gemisi Tsezar Kunikov Ukrayna'da batırıldı
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        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Karadeniz'de işgal altındaki Kırım açıklarında büyük Rus çıkarma gemisi Tsezar Kunikov'u imha ettiğini duyurdu.

        Ordudan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı'nın istihbarat birimiyle koordinasyon içinde büyük çıkarma gemisi Tsezar Kunikov'u imha etti. Vurulduğu sırada gemi Alupka yakınlarında Ukrayna karasularındaydı" denildi.

        2015 yılında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş ve Ukrayna Ordusu tarafından bugün imha edilen Rus çıkarma gemisi Tsezar Kunikov, 2015 yılının Aralık ayında İstanbul Boğazı'ndan geçerken gemi personeli MANPADS füze sistemi ile fotoğraf vermişti.

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