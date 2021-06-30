Putin'den kritik açıklamalar!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl canlı yayında gerçekleşen ancak geçen yıl salgın sebebiyle ertelenen “Vladimir Putin ile Direkt Hat” programında halktan gelen soruları yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçtiğimiz hafta Karadeniz’de Rusya ve İngiltere arasında yaşanan gerilime ilişkin soruyu yanıtladı.

"İNGİLTERE BİZİ TARTMAK İSTEDİ"

Putin, İngiliz HMS Defender savaş gemisinin Kırım yakınlarında kendi karasularına girmesini "Rus güçlerini yakından ve detaylı şekilde görmek istediler. Bizim buna ne tepki vereceğimizi tartmak istediler. Elbette provokasyon içeren bir davranış. Bunu neden yaptılar ve ellerine ne geçti? Bu sadece İngilizlerin işi değil, olayda ABD'nin de parmağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

"UKRAYNA'YI DÜŞMAN OLARAK GÖRMÜYORUM"

Rusya’nın Kırım ilhakı sonucu Ukrayna ile ilişkilere yönelik soruya ise Putin, "Ukrayna’yı düşman olarak görmüyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Ukrayna'yı başka ülkelerin kontrolüne bıraktığını ifade etti ve ilerleyen dönemde kendisiyle görüşme yapabileceğini belirtti.

Öte yandan Putin, koronavirüse karşı Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısını yaptırdığını doğruladı.

Putin zamanı geldiğinde yeni Rusya Devlet Başkanı’nın kim olacağını açıklayacağını sözlerine ekledi.