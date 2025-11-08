Habertürk
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

        Giriş: 08.11.2025 - 20:14 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:14
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırılar
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki çeşitli bölgelere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna’ya İHA ve füzelerle saldırdığını bildirdi.

        Rus ordusunun saldırılarda farklı tiplerde 45 füze ve 450'nin üzerinde İHA kullandığını belirten Zelenskiy, "Teröristlerin hedefleri hiç değişmedi, günlük yaşam, konutlar, enerjimiz ve altyapı." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, mevcut bilgilere göre Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        Harkiv bölgesine yönelik saldırıda da bir kişinin öldüğünü belirten Zelenskiy, "Kiev ve Poltava bölgelerinde ise yaralılar var." bilgisini paylaştı.

        Rusya’ya yaptırımlarla baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Rusya'nın nükleer enerjisi halen yaptırımlar altında değil. Askeri-endüstriyel kompleksi, Batı’dan mikroelektronik tedarikine devam ediyor. Petrol ve gaz ticaretine daha fazla baskı uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

        RUSYA'DAN AÇIKLAMA

        Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev’in Rus topraklarındaki sivillere yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna’daki askeri sanayi tesislerini vurduğunu açıkladı.

        Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

        Açıklamada, Kiev’in Rus topraklarındaki sivillere "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile bu işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapılarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

        Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri de dahil olmak üzere havadan, karadan ve denizden uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

