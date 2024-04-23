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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve drone saldırısı

        Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve drone saldırısı

        Ukrayna, Rusya'nın kendilerine 2 balistik füze ve 16 İran yapımı drone ile saldırdığını duyurdu. Herhangi bir maddi zarar ya da yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:33
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        Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve drone saldırısı
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        Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırdığı bildirildi.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece 2 "İskender-M" balistik füze ve 16 "Şahed" tipi İHA ile Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

        Açıklamada, hava kuvvetleri tarafından 15 İHA'nın, Kiev, Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.

        Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da İdare'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e İHA'ların Rusya'nın Kursk bölgesinden gönderildiğini belirterek, "İHA'lar Sumi, Çerkası bölgelerinden geçerek güneybatıdan Kiev'e girdi. Hava savunma kuvvetleri tarafından tüm düşman hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

        Popko, başkente yönelik saldırı sonucu yaralı kimse ve hasar olmadığı bilgisini paylaştı.

        Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği İHA saldırısında evlerin hasar gördüğünü, 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığını belirtti.

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