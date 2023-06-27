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Rusya'da Wagner isyanına yakalanan Petek Dinçöz: Çok strestli bir 24 saat geçirdik!

Geçtiğimiz hafta konser vermek için için Rusya'ya giden Petek Dinçöz, ülkede yaşanan Wagner isyanına denk gelmişti. yakalanmıştı. Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar, önceki gün ülkeye döndü. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ikili, yaşadıklarını anlattı

Giriş: 27.06.2023 - 09:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; konser için Rusya'ya giden Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayraktar, geçtiğimiz günlerde ülkede yaşanan Wagner isyanına denk gelmişti.

    Olayın ardından internet erişimi kısıtlanan Rusya'da Petek Dinçöz de internetini kullanamamış ve sonraki günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile iyi olduğunu dile getirmişti.

  • Petek Dinçöz, "Herkese merhaba! Saatlerdir bizden haber alamayan ailemiz, sevenlerimin ve değerli basın mensubu arkadaşlarımıza Moskova'daki durumunuz ile ilgili geç de olsa bilgi vermek isterim. Eşim, makyözüm, asistanım ve ben cumartesi sabah erkenden Moskova'ya uçtuk. Aylar önceden Moskova'da bu gece sahneye çıkmak için anlaşması yapılan düğün için otele geçerken darbe girişimi olduğunu öğrendik. Tüm gün İnternet erişimi ve telefon kullanımı kapalı olduğundan otelde iptal edilmeyen düğün için hazırlıkları yaptık ve akşam saati sahne aldıktan sonra tekrar otele geçtik. Saatlerdir dünyayla  herhangi bir iletişim kuramadık. En son İnternet erişimi için satın aldığımız bir app üzerinden Instagram'ı kurup sayfama erişim sağlayabildik. Şu anda kısa süreli de olsa bir iletişim yolu bulduk. Bu mesajı iyi olduğumuzu duyurmak adına yayınlıyorum. Bir aksilik olmazsa yarın gece 21.00 uçağıyla İstanbul'a dönmüş olacağız. Bizi merak etmeyin. Her şey şimdilik kontrol altında. Ama bu arada olayla henüz dinmedi. Sevgiyle kalın" demişti.

  • "FİLM SETİ SANDIK"

    Rusya'dan dönen Petek "Arkadaşlarımız telefon açtı ilk bize. 'Orada savaş çıktı' dediler. Biz uçaktan indik, yolda giderken askeri araçlar, askerler vs. bir sürü şey gördük. İnanmadık ilk başta. Film seti sandık. İnternet erişimimiz de hiç yoktu. Türk kanalı açtık otelde. Daha da panikledik. Bayağı yayın yapılıyordu buradan. Bizi çok korudular yardımcı oldular ama. Ben sahneye çıkmak üzereyken sokağa çıkma yasağı da geldi" dedi.

    Anlaşma sağlanmasının ardından rahatladıklarını söyleyen Petek Dinçöz ise "Alt yazı geçtiler anlaşma sağlandı diye. Bize bir rahatlama geldi. Çok stresli 24 saat geçirdik. Kaldığımız otelde en iyi şekilde bizi ağırladılar. Onlar hiç panik yapmadı ama. Çok rahatlardı bizi de rahatlattılar. Kazasız belasız geldik şükürler olsun" diye konuştu.


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