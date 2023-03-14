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Rusya'da Ukrayna’ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı

Rusya-Ukrayna Savaşı bir yılı aşkın süredir devam ederken, Rusya Parlamentosu kritik bir karar aldı. Parlamento, Rusya'nın 'özel askeri operasyon' olarak tanımladığı savaşta yer alan personelin itibarını zedeleyen Rus vatandaşlarına ceza verecek.

Giriş: 14.03.2023 - 19:15 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'da Ukrayna’ya karşı savaşanların itibarını zedeleyenlere ceza kararı
AA

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona” katılanların itibarını zedeleyenlere ceza verilmesini öngören yasayı kabul etti.

Duma'nın onayladığı yasaya göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olan gönüllü birlikler, işletmeler ve şahıslar dahil operasyonda yer alan tüm personelin itibarını zedeleyenlere hapis ve para cezası verilecek.

Yasa gereği söz konusu gerekçeyle 3 yıllık hapis cezası 5 yıla kadar çıkarıldı.

Başka vatandaşların ölümüne, ülkedeki düzen ve güvenliğin bozulmasına neden olabilecek eylemlerde bulunan şahıslar ise 5 yıl yerine 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Duruma göre, söz konusu şahıslara hapis cezası yerine 30 bin ile 1 milyon ruble arasında para cezası verilebilecek.

Ayrıca, söz konusu yasayla Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Fotoğraf: AA

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