ABD'li basketbolcu Brittney Griner rehine takası ile ABD makamlarına teslim edildi. Rus silah tüccarı Viktor Bout da Rus makamlarına teslim edildi.

Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldı. Rus silah tüccarı Viktor Bout da Rus makamlarına teslim edildi.

Tutuklu takasının ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Griner ile konuştum ve şu an da güvende, uçakla evinde dönüyor. ifadelerini kullandı.

Takasın bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.