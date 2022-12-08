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Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Griner ABD makamlarına teslim edildi

Son dakika... ABD'li basketbolcu Brittney Griner rehine takası ile ABD makamlarına teslim edildi. Rus silah tüccarı Viktor Bout da Rus makamlarına teslim edildi.

Giriş: 08.12.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Griner ABD makamlarına teslim edildi
Reuters / HABERTURK.COM

ABD'li basketbolcu Brittney Griner rehine takası ile ABD makamlarına teslim edildi. Rus silah tüccarı Viktor Bout da Rus makamlarına teslim edildi.

Brittney Griner
Brittney Griner

Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Brittney Griner, tutuklu takası kapsamında serbest bırakıldı. Rus silah tüccarı Viktor Bout da Rus makamlarına teslim edildi.

Tutuklu takasının ardından konuşan ABD Başkanı Joe Biden, "Griner ile konuştum ve şu an da güvende, uçakla evinde dönüyor. ifadelerini kullandı.

Viktor Bout
Viktor Bout

Takasın bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştiği ifade edildi.

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