Rusya'da Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı düştü

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İrkutsk bölgesinde planlı uçuş yapan uzun menzilli Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ve hayatta olduğu bilgisi verilen açıklamada, "Uçak ıssız bir bölgeye düştü. Uçağın düştüğü yerde hasar yok. İlk bilgilere göre, kaza teknik nedenlerden dolayı meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.