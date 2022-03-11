Rusya'da hamburgerler karaborsaya düştü

Şirketin Üst Yöneticisi Chris Kempczinski tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle şirketin, Rusya'daki 850 restoranını geçici olarak kapatacağı duyurulmuştu.
Kararın açıklanmasından sonra bazı McDonald's restoranlarında kuyruklar oluşurken, ikinci el ürünlerin satıldığı internet sitelerinde şirkete ait hamburger ve diğer bazı ürünlerin yüksek fiyatlarla satışa sunulması dikkati çekti. Bazı hamburgerler için 150 dolara kadar fiyatlar istendiği görüldü.
Şirketin eşantiyon olarak dağıttığı bardaklar da internet sitelerinde 50 dolara satışa çıkarıldı. Bazı ilanların sitelerden hızlı bir şekilde silinmesi de dikkati çekiyor.
Vatandaşlar karar nedeniyle üzgün
Rusya'daki ilk McDonald's, 1990'da Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda açılmıştı. Açılış gününde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği şubenin önünde yüzlerce vatandaş, saatlerce kuyruklarda beklemişti.
Söz konusu gelişme, kapitalizmin Sovyetler Birliği karşısındaki zaferinin sembollerinden biri olmuştu.
McDonald's'ın Rusya'daki restoranlarını kapatma kararını AA muhabirine değerlendiren Yekaterina adlı vatandaş, söz konusu kararı anlamadığını ve bunda herhangi bir mantık bulamadığını söyledi.
Anna ise oldukça üzüldüğünü ifade ederek, "Kapanmasına ben oldukça üzülüyorum. Çünkü okuldan sonra hep McDonald's'ta oturuyoruz, konuşuyoruz ve yemek yiyoruz. Şimdi nerede oturacağımızı bilmiyoruz. Çünkü Patriark semtinde her yer çok pahalı." diye konuştu.
Karardan ötürü çok fazla üzülmediğini dile getiren Oleg ise "Bir taraftan kapandığı için çok mutlu değiliz ancak bunun için üzülmeye de gerek yok. Çünkü gerçek bir vatansever, tabiri caizse, ülkesini yemek için değiştirmez. Kapanma kararı bize ait değil. Bunlar uluslararası şirketlerin kararı. Dolayısıyla sonucunu onlar düşünsün. Biz onları reddetmedik, onlar reddetti. Dolayısıyla onlara bol şans diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ekonomik yaptırımları anlaşılabilir bulan Yuliya, karardan ötürü yine de üzüntü duyduğunu aktararak, "Sıradan insanlar için kapanması oldukça kötü. Çünkü şimdi oturacak yer olmayacak. Burası insanların sıklıkla vakit geçirdikleri bir yer." dedi.
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