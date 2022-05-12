Rusya'da çalıştığı gemideki yangında öldü

Rusya'da gemide çalışan Fatsalı gemici, çıkan yangında hayatını kaybetti.

Fatsa ilçesi nüfusuna kayıtlı olan 42 yaşındaki gemici Ulaş Yürük'ün Rusya'da çalıştığı yük gemisinde yangın çıktı. Çıkan yangında dumandan etkilenen Yürük, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yürük'ün evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilirken, cenazesinin yarın ikindi namazı sonrası Orta Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağı Tepeköy Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.