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Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ABD ve AB ile ilişkileri ağır yara alan Rusya, Çin ile ilişkilerinin 'benzersiz boyutlarda iyi' olduğunu belirtti.

Giriş: 13.03.2023 - 21:30 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya: Çin ile ikili ilişkiler benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı
AA

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Şangfu ile Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu başkan yardımcılıklarına atanan Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong'a telgraf göndererek, ayrı ayrı tebrik etti.

Rusya ile Çin'in ortak sınıra ve tarihe sahip olduğu belirtilen tebrik mesajlarında, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu."

Şoygu, iki ülke arasında, askeri teknik alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umduğunu kaydetti.

Fotoğraf: AA

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