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        Haberler Dünya Rusya-ABD görüşmeleri 10 Nisan'da İstanbul'da yapılacak | Dış Haberler

        Rusya-ABD görüşmeleri 10 Nisan'da İstanbul'da yapılacak

        Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen müzakerelerde, Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini söyledi. Rus ve ABD tarafları 27 Şubat günü yine İstanbul'da bir araya gelmişti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:44
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        Rusya-ABD görüşmeleri İstanbul'da yapılacak
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak" dedi.

        Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

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        RUS VE ABD TARAFLARI İSTANBUL'DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Rus ile Amerikalı heyetler 27 Şubat günü, ikili ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu Rezidansı'nda bir araya gelmişti.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ardından ABD ile yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiğini bildirmiş ve görüşmeyi "önemli ve iş odaklı" olarak nitelendirmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da "Yürütülen yapıcı diyaloglarla taraflar, söz konusu alanlarda diplomatik temsilciliklerimizin işleyişlerini istikrarlı hale getirmeye yönelik ilk somut adımları belirlemiştir." açıklamasında bulunmuştu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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