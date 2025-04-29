Rüşvet aldıkları iddia edilen 2 orman muhafaza memuru tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir orman arazisini işgal eyleminden dolayı ceza yazmama karşılığında 2 orman muhafaza memurunun rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

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Düzenlenen operasyonda, Antalya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Ynin ceza yazmamak karşılığında E.Tden 100 bin lira aldığı tespit edilip suçüstü yakalandı.