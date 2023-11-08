Rüştü Onur Atilla dedesini kaybetti

Rüştü Onur Atilla şu mesajı paylaştı: Dedem bize veda etti. Duruşuyla, üslubuyla, kararlılığıyla, hastalığına kadar kendi kendine yetebilmesiyle, muzipliğiyle, insanlığıyla beni ben yapanlardan sevgili dedem... Acıların dindiği için huzurlu, daha çok zaman geçiremediğimiz için buruğum. Seni seviyorum... Sana teşekkür ediyorum... Hoşça kal.



