Sosyal medya hesabından kendisini tebrik eden Russell Crowe'a teşekkür eden Cem Yılmaz, "Severim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, 'hayırlı olsun başarılar' der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa o her daim orada! Teşekkürler Maximus!" mesajını paylaştı.