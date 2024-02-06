Erzurum'da olay, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi.

Genç kadının cansız bedeni Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Mohammad Nizar Arnabeh ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşamını yitiren Emelianova'nın cenazesi ise uçakla ülkesine gönderildi.

CİNAYET SUÇUNU REDDETTİ

Hazırlanan iddianame ile Mohammad Nizar Arnabeh hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, Arnabeh emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ederken, savcılıktaki ifadesinde ise reddetti.

SAVUNMALARINA İTİBAR EDİLMEDİ

`Kadına karşı kasten öldürme´ suçundan kurtulmaya yönelik olduğu, bu sebeple şüphelinin savunmalarına itibar edilmediği belirtilen iddianamede, "Tanık beyanları ile de işlenen suçun sabit olduğunun anlaşıldığı ifade edilerek şüphelinin olay günü işten eve geldikten sonra maktulün yapmış olduğu yemeği yemeyeceğini ve bunu kendisine söylemesi üzerine aralarında sözlü tartışma çıktığı, akabinde şüphelinin maktulü iteklediği ve maktulün salonda bulunan cam sehpanın üzerine doğru çarparak düştüğü, çarpma neticesinde sehpa üzerindeki cam kısmın kırılması ile Emelianova'nın sol bacak kısmından yaralandığı ve ardından şüphelinin kırılan cam sehpadan eline geçirmiş olduğu cam parçası ile Emelianova'nın yaralandığı, camı sol bacağına saplayıp maktulün ölümüne sebebiyet vererek üzerine atılı kadına karşı kasten öldürme suçunu islediği kanaatine varılmıştır" denildi.

KAZA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık Mohammad Nizar Arnabeh, savcılıktaki ifadesinde, olayın kaza ile gerçekleştiğini, Anastasia'nın yaralandığını görmediğini, eğer görmüş olsaydı yardım edeceğini, tartışma sonrası sinirlendiği için evden çıkıp yaklaşık 2.5 saat yürüdüğünü, eve geri döndüğünde Anastasia'nın düşme sonucunda yaralandığını gördüğünü ve komşulardan yardım isteğini söyledi.

"EN ÜST SINIRDAN CEZA TALEP EDİYORUZ"

Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatlığını üstlenen İstanbul Barosu´na kayıtlı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği gönüllü avukatlarından Begüm Osma, iddianameye ilişkin görüşlerini paylaştı. Osma, "Anastasia, kadın hakları konusunda çalışmalar yürüten bir kadın. Anastasia'nın arkadaşları sanığın yurt dışına yerleşmek için Anastasia ile görüştüğünü, onu bu anlamda kullandığını da söylüyor. Aralarında bu nedenle mi bir tartışma çıktı bilmiyoruz. Cinayetin bir intikam alma saikiyle, hırsla işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyoruz. Ortada canavarca hisle işlenmiş bir cinayet var. Bu yargılama aşamasında ortaya çıkacaktır. En üst sınırdan, indirim almadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.