Roman Abramoviç'in Bebek turu

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Roman Abramoviç, Türkiye ziyaretlerini arttırdı. Bir süredir İstanbul’a gelip - giden Rus milyarder, Bebek’te görüntülendi.

Bir dizi ziyaretler için İstanbul’da bulunan Roman Abramoviç’e yakın korumalar eşlik etti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre korumalar, görüntü alınmaması için kameraların önüne geçmeye çalıştı.

Roman Abramoviç, bu yıl mart ve ağustosta da Türkiye'ye gelmişti.

Kameralardan rahatsız olan Roman Abramoviç, Boğaz turuna yarıda keserek beraberindekilerle birlikte aracına binerek oradan ayrıldı.